SENIGALLIA – Mentre sale la fibrillazione tra il pubblico per conoscere i nomi dei giocatori che scenderanno in campo per la Partita del Cuore – Insieme per Senigallia nella squadra della Nazionale italiana cantanti, una grande notizia arriva dal Charity Team Senigallia: allo stadio Bianchelli, domenica 16 aprile, ci sarà anche Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio campione d’Europa in carica, in campo assieme ad altri volti noti del mondo del pallone e dello spettacolo.

La Partita del Cuore – Insieme per Senigallia è stata organizzata per raccogliere fondi a sostegno delle persone colpite dall’alluvione del settembre 2022, attraverso un progetto di Caritas Senigallia, da sempre attiva nell’aiuto della popolazione. In molti stanno acquistando i biglietti per l’evento di domenica 16 aprile alle 15 presso lo stadio Bianchelli di Senigallia.

Terminate le poltroncine, è ora possibile acquistare i biglietti al costo di 10 euro su Vivaticket oppure presso la Libreria Mastai in via Felice Cavallotti 15 con orari limitati (da martedì a sabato 9-12.30, lunedì, mercoledì e venerdì anche 17-19).