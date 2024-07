Al via i saldi estivi nelle Marche. Occasione per togliersi qualche sfizio grazie agli sconti presenti dal 6 luglio nei negozi. Un appuntamento che in un contesto socio-economico complesso, caratterizzato dall'inflazione può rappresentare un'opportunità per incentivare le persone ad acquistare e quindi far partire gli acquisti che al momento stentano a ingranare.