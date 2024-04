ANCONA – Rissa tra minorenni davanti al ristorante Rosa, venerdì pomeriggio, intorno alle 19:30 in pieno centro ad Ancona. Rimasti feriti nel tentativo di sedare lo scontro il cuoco del ristorante, poi andato all’ospedale, il titolare del locale e il gestore de L’Arte della Pizza. Tutto sarebbe iniziato per un rimprovero ad alcuni ragazzi del gruppo da parte del commerciante della pizzeria. I giovanissimi sedevano bevendo vodka fuori dal locale e infastidivano i passanti, al richiamo dell’uomo sono iniziate le botte e uno lo ha colpito al viso con un pugno. Dal locale di fianco è uscito il cuoco del ristorante nel tentativo di aiutare l’uomo, ma è stato a sua volta picchiato brutralmente. L’ondata di violenza si è poi spostata davanti al locale Rosa con tavolini e sedie ribaltate. I primi ad intervenire, sentendo le urla, sono stati gli agenti della polizia locale in servizio di perlustrazione in centro, ma è stato necessario richiedere l’intervento anche di polizia e carabinieri. Alcuni ragazzi sono fuggiti nel sentire arrivare le forze dell’ordine, altri sono invece rimasti feriti e trovati sul posto. Ora, si tratta di ricostruire con esattezza tutto l’accaduto e identificare tutti i giovanissimi rimasti coinvolti . Le indagini sono portate avanti dai carabinieri.