FERMO – Taglio del nastro, questa mattina, per Tipicità Festival, la kermesse enogastronomica giunta quest’anno alla sua 34/a edizione e che sarà in scena da oggi a domenica al Fermo Forum.



“Valorizziamo il territorio ma sempre più proiettati al globale, attraverso i decenni abbiamo intessuto rapporti con paesi in tutto il mondo” le dichiarazioni del direttore di Tipicità, Angelo Serri. “Si parla di cultura, di conoscenza, di radici e identità. Quando un territorio si scopre e si valorizza, inizia un percorso di narrazione. Io ho uno scenario privilegiato, un obbligo morale, devo raccontarlo” le parole di Monica Caradonna.

Tra i volti noti che si uniranno alla kermesse ci sono quelli del caporedattore del Tg 5 Gioacchino Bonsignore, Bruno Gambacorta, giornalista enogastronomico, reporter ed inviato speciale, ideatore di Eat Parade su Rai 2, Marco Ardemagni, conduttore Rai, Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, e Katia Buchicchio, Miss Italia 2025 incoronata proprio a Porto San Giorgio, presente al taglio del nastro animato dagli sbandieratori della rievocazione storica Cavalcata dell’Assunta di Fermo.



Qualche numero: all’edizione 2026 hanno preso parte quasi duecento realtà tra stand e spazi eventi per rappresentare il meglio della produzione enogastronomica, artigianale, industriale e turistico-esperienziale del territorio marchigiano e non solo. Il tutto arricchito da numerosi eventi e appuntamenti culturali spalmato nell’arco dei tre giorni di evento.



Alle 12, dopo l’apertura degli stand alle 9,30, stamattina il taglio del nastro presieduto dal direttore del festival culinario, Angelo Serri, e dal vicesindaco facente funzioni di Fermo, Mauro Torresi. Con loro le più alte autorità civili e militari del Fermano con in testa il vicepresidente della giunta regionale, Enrico Rossi, gli assessori regionali Paolo Calcinaro e Tiziano Consoli. In prima fila anche il consigliere regionale di Fratelli Andrea Putzu, presentato in rappresentanza del ministro Daniela Santachè. Con lui anche i consiglieri regionali Milena Sebastiani, Jessica Marcozzi e Renzo Marinelli. Madrina della 34esima edizione Monica Caradonna, conduttrice di Linea Verde Italia su Rai 1. A lei il compito di raccontare le ricchezze e le novità dell’edizione 2026.