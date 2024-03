ANCONA – Importanti passi in avanti per il lungomare nord di Ancona. Ne ha dato notizia oggi pomeriggio il governatore delle Marche Francesco Acquaroli: “Una nuova importante opera per Ancona, che si aggiunge al raddoppio della variante alla Statale 16 e all’Ultimo Miglio per completare l’obiettivo dell’Uscita Nord dal Porto. In giunta abbiamo approvato lo schema di accordo, che firmeremo nelle prossime settimane insieme al Comune, a Rfi e all’Autorità Portuale, per il rifacimento e l’adeguamento del Lungomare nord”, ha scritto su Facebook.

E ancora, si è appreso che si tratta di “un’opera da oltre 52 milioni di euro che prevede la nuova scogliera a protezione della ferrovia, con interramento, rettifica dei binari e velocizzazione della linea, oltre ad un lungomare con un parco pubblico. Un altro tassello che si aggiunge al grande progetto di rendere il capoluogo di regione una città più competitiva e moderna, con infrastrutture adeguate al periodo storico che stiamo vivendo e che la città attende da decenni”, ha concluso Acquaroli.