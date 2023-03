PORTO RECANATI – Terribile incidente in A14 oggi pomeriggio intorno alle 14. Per cause ancora in fase di accertamento, un autocarro e un pullman si sono scontrati. Nell’impatto ha perso la vita una persona, il conducente del camion. L’incidente è avvenuto in direzione nord tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona Sud.

Sul posto sono intervenuti i sanitari insieme ai vigili del fuoco. Viste le condizioni del camionista è stato subito allertato l’elisoccorso che si è alzato in volo da Torrette. Purtroppo però per l’uomo, rimasto incastrato tra le lamiere, non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’autostrada è stata chiusa in entrambe le carreggiate, si sono formate code di 2 km in direzione nord, a partire da Civitanova Marche e di 1 km in direzione di Pescara a partire da Ancona Sud.

Autostrade per l’Italia consiglia di uscire al casello di Loreto per chi è diretto a nord, proseguendo sulla viabilità ordinaria.