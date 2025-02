Tragedia della strada ieri sera ad Ancona poco prima delle 20, all'interno della Galleria del Montagnolo. A perdere la vita un 43enne anconetano Marco Baldinelli.

L'uomo che stava viaggiando alla guida della sua Peugeout in direzione sud si è scontrato frontalmente con un autocarro adibito al trasporto di vetture che stavo procedendo verso nord, in direzione Falconara

Una carambola devastante che ha fatto girare l'auto del 43enne. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, è morto sul colpo. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Illeso invece il conducente del mezzo pesante.

Secondo le prime ricostruzioni, l'auto di Marco avrebbe invaso la corsia opposta scatenando lo scontro, si ipotizza un malore alla guida. L'indagine è portata avanti dagli uomini della questura intervenuti sul posto insieme a una volante della Polizia e a una pattuglia della Guardia di Finanza.

La galleria del Montagnolo è rimasta chiusa per diverse ore per i rilievi e la messa in sicurezza, al lavoro anche i vigili del fuoco, la strada è stata riapaerta al traffico solo alle 3 di questa mattina.

Immagini di Antonio Violet