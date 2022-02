ANCONA – Torna in campo la Lega Pro e torna al Del Conero l’Ancona Matelica che riceve il fanalino di coda Pistoiese. Match casalingo anche la Vis Pesaro contro la Viterbese. In trasferta la Fermana sul campo del Grosseto.

I risultati

ANCONA MATELICA – PISTOIESE 0-3 Vano al 1′ pt, al 39′ pt su rig., al 2′ st

VIS PESARO – VITERBESE 0-1 Pvlev al 38′ pt

GROSSETO FERMANA 0-0

Le formazioni

Colavitto conferma la coppia gol in doppia cifra Rolfini-Faggioli, torna Papa in mezzo al campo. Torna al Del Conero da ex il tecnico della Pistoiese Marco Alessandrini

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Papa (dall’8′ st Del Sole), Delcarro; Rolfini, Faggioli (dall’8′ st Sereni), Moretti. All. Colavitto.

PISTOIESE (4-3-1-2): Seculin; Mezzoni, Moretti, Venturini, Sottini; Pertica, Marcucci, Paolini (dal 7′ st Castellano); Suciu; Vano, Di Massimo (dal 26′ pt Bocic). All. Alessandrini

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino

Reti: Vano al 1′ pt e al 39′ pt su rig., al 2′ st

Note: Moretti si fa parare un rig. al 43′ pt. Spettatori 1364, incasso 12.439,54

La cronaca

L’avvio è in salita e da dimenticare per l’Ancona Matelica. La Pistoiese scappa via quando Suciu in transizione innesca Di Massimo, Vano è ben appostato e mette in rete su corta respinta di Avella. La risposta biancorossa non tarda ad arrivare: cross di Di Renzo, incursione di Iannoni che al volo, in spaccata, mette alto da ottima posizione. Ottima iniziativa di Noce sulla linea di fondo, i dorici lamentano un possibile tocco di mano. Poi Rolfini da lontano col sinistro sul fondo. Non è comunque una versione spumeggiante quella della formazione di Colavitto. Al 22′ altra ripartenza ospite, stavolta è Vano che offre a Di Massimo una palla invitante: sopra la traversa. Dall’altra parte Seculin è prodigioso sul colpo sotto misura di Moretti a botta sicura. Ancora decisivo il portiere della Pistoiese sulla spizzata di nuovo di Moretti, e poi la sua difesa sbroglia la minaccia in mischia. A sette dalla fine del primo tempo l’arbitro fischia un calcio di rigore per gli arancioni: fallo di Iannoni su Bocic. Vano è glaciale e spiazza Avella. L’Ancona Matelica si ributta all’attacco, tiro-cross di Di Renzo deviato in corner da Seculin. I dorici la potrebbero riaprire proprio alla fine della prima metà: Faggioli viene affondato in area su centro di Iannoni, il direttore di gara ci pensa un pò poi concede rigore. Seculin intuisce e si allunga, negando a Moretti il gol.

Con la testa ancora negli spogliatoi, l’Ancona Matelica crolla: sempre Vano a cui basta spingere in porta con la testa un cross da sinistra di Moretti.