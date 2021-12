ANCONA – Vis Pesaro, Fermana e Ancona Matelica in campo rispettivamente contro Olbia, Reggiana e Siena.

I risultati

VIS PESARO – OLBIA 0-0

ANCONA MATELICA – SIENA 0-1 Karlsson al 10′ pt

REGGIANA – FERMANA 1-1 Lanini al 10′ pt (R); Nepi al 33′ pt (F)

Le formazioni

Colavitto conferma l’undici schierato domenica scorsa a Gubbio. In attacco fiducia ancora a Faggioli. Capitano Iotti. Tra i toscani solo panchina per Paloschi.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Noce, Masetti, Iotti, Maurizii; D’eramo, Gasperi, Iannoni; Rolfini, Faggioli, Sereni. All. Colavitto

SIENA (4-3-3): Lanini; Milesi, Terzi, Terigi, Favalli; Bani, Pezzella, Acquadro; Disanto, Karlsson, Guberti. All. Maddaloni

Arbitro: Maggio di Lodi

Reti: Karlsson al 10′ pt

La cronaca

Subito Ancona Matelica: Rolfini per Sereni chiuso in angolo dall’opposizione della difesa del Siena. Ma dopo dieci minuti sono gli ospiti ad andare in vantaggio: Karlsson pescato in area controlla e con un pò di spazio a disposizione fulmina Avella. La risposta biancorossa è in un’incornata perentoria di Iannoni su azione d’angolo, ma è ancora sfortunato il centrocampista perché la palla si stampa sulla traversa. La gara si è appiattita: poche occasioni, dorici alla ricerca del pari, toscani a controllare il vantaggio. Al 40′ mischia in area, ancora una volta il Siena alza il muro a protezione della propria porta e per l’Ancona Matelica non c’è spazio.