SAN BENEDETTO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 17 con sette uomini e tre automezzi a San Benedetto del Tronto, nella rotatoria Arrigo Boito, per un camion ribaltato che trasportava materiale ferroso.

La squadra dei Vigili del Fuoco sul posto ha collaborato con i sanitari del 118 per assistere il conducente, rimasto ferito, ma non in maniera grave, e per la messa in sicurezza del mezzo pesante. In corso le operazioni di rimozione del carico e del camion dalla sede stradale.

Forze di polizia al lavoro per la gestione del traffico all’ora di punta in uno snodo cruciale della città