TOLENTINO – Grave lutto per l’Associazione nazionale Carabinieri, sezione di Tolentino: morto a 74 anni dopo una lunga e sofferta malattia Olivio Cantori, che, dopo avere svolto un periodo di servizio nell’Arma dei Carabinieri, era entrato a far parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri, elemento trainante delle attività di volontariato regionale.

Cantori è stato anche tra i fondatori del gruppo di volontariato “Parco del Conero” dell’A.N.C. che fa parte del servizio nazionale di Protezione civile.

Il Sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, appresa la notizia della scomparsa, ha inviato il suo personale cordoglio, quello dell’Amministrazione comunale e della Città tutta: “Siamo molto dispiaciuti – ha detto – per Olivio Cantori e siamo vicini, in questo doloroso momento alla sua famiglia. Lo ricorderemo sempre per il suo costruttivo impegno all’interno dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Ogni giorno era davanti le scuole per aiutare gli studenti ad attraversare la strada senza correre pericoli. Molto attivo nell’Associazione non mancava di presenziare, insieme ai suoi colleghi, ai momenti istituzionali promossi dalla nostra Amministrazione. E’ stato un cittadino da prendere ad esempio per la sua serietà, dedizione e impegno per aiutare chi si trovava in difficoltà. Testimonianza vivente di una solidarietà colma di affetto verso il prossimo. Lo ricorderemo sempre nei nostri cuori”.