SASSOFERRATO – I vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata lungo la strada della Frassineta a Sassoferrato per un’auto uscita di strada precipitata nel campo sottostante.



La squadra sul posto ha collaborato con il personale del 118 per il trasporto della persona – che era alla guida – fino all’ambulanza. L’auto è stata poi messa in sicurezza e trainata. Sul posto i carabinieri di Genga e la polizia locale di Sassoferrato