SENIGALLIA – Tragico incidente stradale nel pomeriggio. E’ successo poco prima delle 16 lungo la strada provinciale Sirolo-Senigallia, all’altezza dell’uscita del ponte dell’A14.

Una donna di 60 anni, residente a Jesi, è finita con la propria auto contro un albero.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno provato senza esito a rianimarla ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ancora in fase di accertamento le cause del sinistro.