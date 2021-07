Neo acquisto per l’Ancona Matelica: arriva in biancorosso agli ordini di mister Colavitto il centrocampista abruzzese classe 1999, Michael D’Eramo.

Dopo il Settore Giovanile nel Vicenza, D’Eramo è approdato per tre stagioni in Serie D nelle fila dell’Avezzano, mettendo insieme un bottino di 78 presenze e 14 reti.

Le sue doti gli sono valse la chiamata dello Spezia in Serie B. Negli ultimi due anni ha sempre ben figurato in Lega Pro con le casacche di Ravenna e Vis Pesaro, con cui la scorsa stagione ha totalizzato 25 apparizioni e due centri.

“Conoscevo la Società – ha dichiarato il centrocampista ventiduenne – che nel corso degli anni ha sempre dato prova di continuità e serietà, facendosi rispettare ovunque. Avevo voglia di far parte di questo progetto. Sono felice della mia scelta. Ho stimoli ed entusiasmo. Ringrazio per la fiducia e prometto il massimo impegno. Non vedo l’ora di ricominciare e mettermi alla prova. Speriamo di poter tornare a giocare in uno stadio pieno, con i tifosi al nostro fianco”.