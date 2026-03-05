Al teatro di Sirolo per celebrare le donne. L’appuntamento è per domenica 8 marzo dalle ore 16.30, al Teatro Cortesi, con “Celebrando le Donne”, insieme al narratore Max Cimatti e al Soroptimist International Club di Ancona.

Il programma del pomeriggio è suddiviso in due momenti, prima un talk show dal titolo “Donne che ispirano” con la moderazione della giornalista Agnese Testadiferro e, come ospiti, Gerarda La Sala, Commissario Capo della Polizia di Stato; Silvia Bonomi, imprenditrice; Loredana Buscemi, medico legale e Federica Toppan, artista. A seguire lo spettacolo teatrale narrativo “Indomabili – Storie di donne coraggiose, libere, disobbedienti”, di e con Max Cimatti, e con le musiche live di Martin Navello. “Indomabili” è un viaggio alla scoperta di donne ribelli e coraggiose che hanno lottato contro il loro mondo per ottenere la libertà di esprimere se stesse e la propria arte. Sono donne che hanno infranto tabù, abbattuto confini e stereotipi. Donne che hanno ispirato le generazioni a venire con il loro coraggio, la loro caparbietà e la fiducia in se stesse. Sono le Indomabili.

L’organizzazione della giornata è curata dal Soroptimist International Club di Ancona con il patrocinio sia della Giunta sia dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche. Dopo l’introduzione della Presidente del Soroptimist International Club di Ancona Ines Carloni e i saluti istituzionali, prenderanno il via il talk show e lo spettacolo. L’ingresso è a offerta libera.

«In occasione della celebrazione dell’8 marzo, il Soroptimist International Club di Ancona organizza un evento speciale pensato per celebrare il talento, il coraggio e la determinazione femminile, valori che da sempre guidano l’impegno dell’associazione. Attraverso lo spettacolo teatrale narrativo “Indomabili” faremo, con Max Cimatti, un intenso viaggio attraverso storie di donne coraggiose che hanno lasciato il segno nella storia e nella società. Accanto alla dimensione teatrale, il Soroptimist ha voluto arricchire l’evento con un talk show, condotto dalla giornalista Agnese Testadiferro, che dialogherà con quattro donne “illuminate” del nostro territorio marchigiano. Professioniste che, nei rispettivi ambiti, hanno raggiunto traguardi significativi e che, attraverso la collaborazione con il Club, hanno contribuito concretamente a promuovere i valori soroptimisti: empowerment femminile, solidarietà, crescita culturale e sviluppo della comunità – afferma Ines Carloni, Presidente del Soroptimist International Club di Ancona – La scelta di affiancare alla narrazione storica e simbolica un confronto diretto con esperienze contemporanee nasce dal desiderio di rendere la celebrazione ancora più viva e attuale. Questo evento rappresenta per il Soroptimist non solo un momento celebrativo, ma un’occasione concreta per condividere con la comunità le proprie finalità e i propri intenti: valorizzare il ruolo delle donne, sostenerne il talento, promuovere pari opportunità e costruire reti di collaborazione virtuose. Aprire al pubblico questa iniziativa significa invitare tutti a partecipare a una giornata di riflessione, ispirazione e festa, affinché la Giornata della Donna diventi davvero patrimonio condiviso e occasione di crescita collettiva».