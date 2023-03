A Senigallia, in zona Giardini Morandi, gli agenti della Polizia Stradale, durante i servizi di controllo straordinari nel weekend, hanno notato un veicolo con a bordo due giovani che, alla vista dei poliziotti, hanno tentato di allontanarsi per una via limitrofa. I poliziotti hanno raggiunto il veicolo. Uno dei due, un giovane 25enne dell’entroterra, già noto agli agenti poiché tratto in arresto, alcuni mesi addietro, perché scoperto mentre spacciava e poi risultato detenere una significativa quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e per questo arrestato dalla Polizia, mentre l’altro giovane risultava incensurato. I due sono stati trovati in possesso di circa 10 grammi di hashish: sono stati segnalati alla Prefettura e la sostanza trovata è stata sequestrata. Il conducente del veicolo si è visto ritirare la patente, che verrà sospesa.

Nei pressi della Stazione ferroviaria, gli agenti hanno poi fermato un soggetto, di origini campane, il quale al momento del controllo ha inizialmente negato di essere in possesso di documenti personali, ma successivamente ha estratto la carta di identità. Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti, il soggetto risultava essere inottemperante ad un provvedimento giudiziario cautelare di natura personale che gli imponeva di presentarsi presso un ufficio di Polizia, connessa ad un recente arresto eseguito dalla Polizia al confine italo-sloveno perché trovato in possesso di un importante quantitativo di marijuana.

Questa mattina ad Ancona invece gli operatori della Squadra Volante hanno fermato un’autovettura con un individuo a bordo. Gli agenti hanno rinvenuto nel vano porta oggetti uno sfollagente telescopico in ferro della lunghezza di 20 cm da chiuso e 53 cm da aperto. L’individuo è stato indagato sul posto per il reato di porto abusivo in quanto arma propria non soggetta a licenza, e l’arma è stata sequestrata sequestrata. All’interno del vano portaoggetti trovato anche un coltello a serramanico di lunghezza di 22 cm.