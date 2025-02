Diversi tentativi e una fideiussione non presentata. La Link Campus University ha provato in più di una circostanza a entrare nelle Marche, arrivando a incontri formali per una convenzione interateneo con Univpm e UniUrb. Dopo il parere favorevole della Giunta Acquaroli, non cambia la posizione contraria dei quattro rettori degli atenei pubblici