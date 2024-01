FERMO – Una giovane coppia di conviventi litiga furiosamente ed entrambi restano feriti, è successo a Sant’Elpidio a Mare (Fermo): i carabinieri hanno denunciato lei, una ragazza di 20 anni per lesioni personali aggravate.

I militari sono intervenuti, insieme a personale della sezione Radiomobile, dopo una segnalazione al 112, per sedare una lite tra due conviventi.

Durante gli accertamenti, è emerso che la ragazza, a seguito di una violenta discussione per gelosia, ha ferito con un coltello il compagno 23enne alla mano destra.

La lesione è stata successivamente valutata guaribile in sette giorni dal personale sanitario dell’ospedale di Fermo, dove il giovane è stato trasportato in ambulanza. Anche la ragazza ha richiesto cure ospedaliere e sono state riscontrate lesioni da morsi su un avambraccio. Il coltello da cucina utilizzato nell’aggressione è stato sequestrato per ulteriori indagini. L’azione dei carabinieri ha permesso di evitare ulteriori conseguenze.