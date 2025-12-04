ANCONA – Nel 2026 si prevede una crescita di toccate nave e numero di passeggeri per quanto riguarda le crociere. L’analisi dei dati sul settore è stata illustrata questo pomeriggio nella Sala Marconi dell’Autorità Portuale di Ancona durante l’incontro “Benvenuti a bordo: scoprire Ancona e le Marche attraverso le crociere”, coordinato da Risposte Turismo.

Il settore è cresciuto negli anni al livello internazionale, nel 2026 si è già vicini ai 40 milioni di crocieristi nel mondo. In Adriatico sono state movimentate circa 5,3 milioni di persone nel 2025, e 3.600 le toccate nave nel 2025.

Le Marche sono in 11/a posizione tra i porti italiani con 80mila passeggeri movimentati 2025. Per il porto di Ancona sono stati 78.228 i passeggeri movimentati nel 2025 (erano 104.419 nel 2024) e 46 le toccate nave (erano 57 nel 2024). Nell’analisi emerge che il traffico passeggeri è concentrato soprattutto il venerdì. Sono undici le compagnie che toccano Ancona con 13 diverse navi; la prima compagnia è Msc con il 60% del totale scali.

Silvia Luconi, sottosegretaria alla presidenza della giunta regionale delle Marche, ha sottolineato come si registri nel 2025 un +19.98% di arrivi italiani e +14,69% di arrivi stranieri rispetto al 2019, quindi prima della pandemia. La Regione punta al superamento dei 14 milioni di presenze entro il 2023 con una permanenza media stabile intorno ai 4 giorni.

La stagione crocieristica di Ancona

Nel 2026 ad Ancona ci sarà una stagione crocieristica più lunga. Inizierà il 19 febbraio con l’arrivo della nave Viking Star, che ha chiuso il calendario 2025 proprio sabato scorso, e che chiuderà il 6 dicembre anche gli arrivi del prossimo anno.

Una stagione lunga, di undici mesi, che “rappresenterà anche un’opportunità per destagionalizzare il turismo nella regione”. Saranno 48 le toccate nel 2026, due in più rispetto al 2025, con l’arrivo di undici navi di otto diverse compagnie di navigazione: Msc Lirica, con 30 toccate, Viking, Marella, Regent Seven Seas, Travelmarvel, Ponant, Club Med e Aurora Expeditions.