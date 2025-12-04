La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale della Challenge Cup, cancellando la brutta prestazione dell’andata e sbarazzandosi con autorità dell’AEK Atene. Le avversarie della squadra del presidente Ivano Angeli nel prossimo turno di Coppa, in programma ad inizio gennaio, saranno le ungheresi del Fatum Nyíregyháza, vincenti con un doppio 3-0 sulle bosniache dello ZOK Igman Ilidza.

Dopo l’1-3 dell’andata, le tigri hanno cominciato un po’ contratte, ma dopo aver perduto il secondo set ed essersi quindi trovate sul ciglio del burrone (a quel punto non avrebbero potuto più sbagliare nulla), hanno reagito da squadra e fatto valere la loro maggiore classe. I tre parziali successivi hanno visto le avversarie perdere via via contatto, soverchiate dal muro di Candi, Butigan e Omoruyi. Spesso il Golden Set fa storia a sé all’interno di una partita: stavolta ha invece ricalcato la tendenza in atto, con le greche che si sono sciolte, a partire dai loro punti di forza in attacco (l’opposta turca Yüzgenç e la schiacciatrice Kyparissi). Finale a braccia alzate per le tigri, festeggiate da un pubblico non numerosissimo, ma caloroso.

Sulle ali dell’entusiasmo per lo scampato pericolo e l’importante successo, ora le tigri dovranno mettersi al lavoro in vista della partita casalinga del 7 dicembre contro Cuneo (ore 17 al PalaMegabox), valida per l’ultimo turno del girone di andata. L’obiettivo è consolidare il settimo posto e la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, cui parteciperanno le prime otto classificate dopo le tredici giornate di campionato.

Le parole di coach Pistola

“Onore all’AEK, buona squadra con giocatrici esperte che a tratti ci hanno messo in difficoltà anche questa sera, ma soprattutto nella gara di andata. Siamo partite un po’ contratte, per essere un primo turno ci aspettavamo un’avversaria meno difficile, ma questo dà anche maggior merito alle ragazze per aver portato a casa la partita e la qualificazione, mettendoci tanta determinazione, grinta e carattere. Dopo la prova di campionato con il Monviso, si conferma questa sensazione positiva dal punto di vista caratteriale”.