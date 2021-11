PORTO SANT’ELPIDIO – Accecato dalla gelosia, prende a martellate il nuovo fidanzato della ex compagna. Un 63enne di Porto Sant’Elpidio ha aggredito un 53nne, sempre residente nel comune elpidiense, colpendolo ripetutamente alla testa con un martello. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 17 sul lungomare Trieste.

Come riferiscono alcuni passanti, tutto è avvenuto in pochi instanti. Un’aggressione fulminea a violenta. Le condizioni del 53enne aggredito, immediatamente soccorso dai sanitari, sono parse sin da subito gravissime. Dopo un primo ricovero presso l’ospedale di Fermo, l’uomo è stato trasferito in eliambulanza al Torrette di Ancona, dove si trova attualmente in rianimazione. La sua prognosi è riservata.

L’aggressore invece è stato intercettato da una pattuglia di Carabinieri. I militari lo hanno bloccato e perquisito, rinvenendo nelle suo zaino, oltre al martello utilizzato nell’aggressione, anche due grossi coltelli da cucina e una chiave inglese.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto in flagranza per lesioni personali gravissime e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Il 63enne si trova ora agli arresti domiciliari presso la propri abitazione.