Nella notte due gravi incidenti nell’Anconetano: il bilancio finale è di quattro persone in gravi condizioni in ospedale.

Il primo incidente a Falconara: conducente sotto droghe e ubriaco

Alle 5.00 circa, a Falconara Marittima, su viale Marconi, una Peugeot 306 sw, in direzione Castelferretti, ha perso il controllo danneggiando un palo della segnaletica stradale e finendo la sua corsa dopo un violentissimo impatto frontale contro un albero. È finito così il sabato sera di 5 persone che avevano passato la serata presso uno stabilimento balneare di Palombina. Alla guida un 40enne di Ancona, ora in prognosi riservata, già positivo al drug test ed alcol test, ha perso il controllo dell’autovettura, forse per aver affrontato la rotatoria a velocità troppo sostenuta, visto che comunque ha cercato all’ultimo di frenare (come rilevato dai segni sull’asfalto).

In prognosi riservata anche il passeggero anteriore, un 39enne di Ancona cui è già stata curata una ferita sulla fronte con 10 punti di sutura.

I tre passeggeri posteriori fortunatamente con ferite ed escoriazioni lievi (5gg di prognosi): due ragazzi di 26 e 29 anni di Ancona ed una ragazza 29enne originaria di Santo Domingo residente a Falconara marittima.

Il guidatore dovrà rispondere di guida sotto influenza di alcol e stupefacenti oltre che di lesioni personali gravi (nei confronti del passeggero anteriore): rischia pene severissime tra cui la reclusione, la revoca della patente ed il divieto di conseguirla.

Ancona, schianto frontale: due feriti gravi

E’ invece di due feriti gravi il bilancio di uno schianto frontale avvenuto sabato alle 23.40 lungo via Flaminia, ad Ancona, nel sottopassaggio del bypass della Palombella, dove un furgone e un’auto si sono scontrati.

A bordo dell’auto una coppia di quarantenni residenti a Loreto, diretti verso il centro città, mentre in direzione opposta viaggiava il furgone guidato da un autista di origini straniere.

Sul posto l’automedica e due ambulanze del 118, un equipaggio della Croce Gialla di Ancona e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto dall’abitacolo della vettura la passeggera, una donna di circa 40 anni, che ha riportato una seria lesione ad un arto inferiore, mentre il marito ha riportato conseguenze meno gravi, da codice giallo. In sala emergenze anche il conducente del furgone che nell’impatto ha riportato un trauma toracico di un certo rilievo.

La dinamica e le responsabilità dell’incidente sono al vaglio della Polizia Stradale di Fabriano.