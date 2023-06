“Non c’era nessuna intenzione di ucciderlo. Si è solo difesa”. Così l’avvocato Franco Libori, del foro di Perugia, spiega quanto accaduto ieri sera in via Castelli, a Fabriano, dove è stato trovato morto un uomo di 60 anni, Fausto Baldoni, con delle ferite alla testa. L’avvocato è il legale della donna di 51 anni, convivente di Baldoni e ora in stato di fermo per omicidio volontario.

È stata sentita dai carabinieri del Nucleo Investigativo nella caserma di Fabriano. Ai militari ha dato la sua versione dei fatti, ritenuta poco credibile, tanto che il pm Daniele Paci della Procura di Ancona ha chiesto il fermo.

(foto cor.ad.)