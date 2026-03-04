Dopo il successo dello spettacolo teatrale “Alla ricerca dell’Uomo Ragno”, Mauro Repetto torna in teatro con “Ho trovato Spider Woman” in scena al Teatro delle Muse il 6 marzo prossimo alle ore 21.00. Lo spettacolo ha il patrocinio del Comune di Ancona.

Con la sua spontaneità e le sue doti canore ed attoriali, Repetto realizza uno spettacolo adatto ad ogni genere di pubblico, arrivando trasversalmente a quattro generazioni.

Dopo aver narrato la storia degli 883 con il suo primo spettacolo, “Ho trovato Spider Woman” racconta il passaggio dall’eroe maschile di ieri alla super eroina di oggi, capace di tessere nuove storie e nuove emozioni. Sul palco questa volta ci sono Mauro Repetto e Monica De Bonis (Spider Woman) in un confronto tragicomico uomo-donna. Tra canzoni inedite e cover, raccontano la storia di una coppia che è poi la storia dei super poteri di ogni donna.