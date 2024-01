ANCONA – La Questura di Ancona è stata impegnata, nel corso del 2023, su diversi fronti, con l’intento di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, non solo nel capoluogo dorico, ma nell’intera provincia di competenza.

Anche nel corso del 2023 il capoluogo dorico è stato interessato da frequenti operazioni Alto Impatto, con il contributo del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, che ha riguardato in particolare i principali quartieri della città, per densità di popolazione e presenza di esercizi commerciali, monitorati per la presenza di aggregazioni giovanili dedite ad attività illecite e/o comportamenti incivili, Centro, Piano San Lazzaro, Archi; nel periodo estivo i controlli si sono spostati sulle zone costiere del litorale, coinvolgendo Falconara Marittima, Senigallia, Numana, Marcelli e altri centri.



I servizi dinamici di controllo del territorio disposti dal Questore Capocasa, realizzati a seguito di un progetto condiviso con il Prefetto di Ancona, hanno consentito, osserva la Questura, “di effettuare un’efficace attività preventiva – realizzando un attento monitoraggio dei soggetti che frequentano le zone cittadine di maggior affluenza – che ha determinato un notevole miglioramento del livello di ‘sicurezza urbana’ della città”.

Grazie al massiccio impegno, nel corso del 2023 il locale Ufficio Prevenzione Generale ha identificato 28.515 persone e controllato 9.146 veicoli; denunciate oltre 350 persone in stato di libertà, 39 in stato di arresto; 170 persone segnalate quali assuntori di sostanza stupefacente (ex art. 75 del Dpr 309/90).



Non dissimili i risultati ottenuti in provincia nei territori di competenza dei Commissariati di Fabriano, Jesi, Osimo e Senigallia: identificate 34.233 persone e 542 denunciate in stato di libertà, 30 gli arrestati.

La Squadra Mobile, che ha competenza nell’intera provincia, ha eseguito 61 misure cautelari per reati diversi, e 17 arresti in flagranza, di cui 12 per detenzione a fini di spaccio, con kg 4,349 di droga sequestrati e 29.620 euro sequestrati. La Digos di Ancona ha denunciato in stato di libertà 30 persone.