Presentata stamattina, presso la sala del consiglio provinciale di Macerata, la 4° edizione del festival “Le Terre del Tartufo”. Il presidente dell’Unione Montana Marca di Camerino, Alessandro Gentilucci, ha illustrato il ricco programma di eventi che animerà il paese di Pieve Torina sabato 6 e domenica 7 dicembre. «Abbiamo messo al centro i produttori locali e le politiche di promozione turistica» ha sottolineato Gentilucci, «continuando a investire sul tartufo come ambasciatore del territorio: sarà lui il protagonista dei piatti proposti nei temporary restaurant, delle degustazioni, dei talk show, e il ponte per continuare a costruire la dorsale appenninica del tartufo, una rete di enti ed operatori, dal Molise fino al Piemonte passando per le Marche e la Toscana, che ha trovato in questo prezioso fungo ipogeo uno strumento privilegiato di sviluppo dell’economia locale». Anche il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, collegato in remoto, ha voluto sottolineare l’importanza della manifestazione e come questa contribuisca in modo rilevante al rilancio non solo delle aree interne ma di tutto il territorio regionale. Un’edizione completamente rinnovata che ha puntato molto sul coinvolgimento di influencer e testimonial legati al mondo dei social e quindi con un particolare riferimento al pubblico giovane. Non solo: nell’agorà inaugurale, sabato mattina alle 11, a moderare il dibattito sul tema “Sapori che raccontano prodotti tipici e identità dei territori” sarà Giacchino Bonsignore, responsabile della rubrica culinaria “Gusto” del TG5. La presenza della TV sarà assicurata anche da una troupe della trasmissione RAI Uno Mattina.

Tutto questo per raccontare i tanti appuntamenti che caratterizzano questa edizione de “Le Terre del Tartufo”: si inizia appunto sabato mattina alle 11 con l’inaugurazione del festival e l’apertura degli stand della fiera del tartufo e dei prodotti tipici del territorio; a seguire la presentazione del libro “Mediae Terrae” di Guido Castelli, senatore e commissario straordinario Sisma 2016 e il temporary restaurant con lo chef Silvano Scalzini; nel pomeriggio, alle ore 16, laboratorio di cucina con gli chef Filindo Russo e Luca Felice direttamente dal Molise; alle 17 degustazione e showcooking con pasta fresca e tartufo accompagnati dai vini selezionati dall’AIS Marche; alle 18 Francesco Broccolo introdurrà il pubblico “Alla scoperta delle piante da tartufo”; dalle 19 alle 23 prenderà il via il temporary restaurant “La Pizza incontra il Tartufo” con Mirco Vesprini di Grano e Luppolo e il birrificio Birraformante. Tutti questi eventi si svolgeranno all’interno del Palazzetto dello Sport. Spazio anche allo Street Food Tartufo davanti al Palazzetto dove, dalle 18 alle 23 si potranno degustare ottime proposte culinarie al ritmo della musica con diretta Multiradio e DJ set. Domenica, sempre al Palazzetto dello Sport, la novità della colazione in terrazza con degustazione di ricotta e formaggi dalle 9 alle 11.30; alle 10 il via ai talk show su ZES e intelligenza artificiale e su come s’interfacciano con le tematiche legate al festival; alle 11 apertura della fiera e, a seguire spazio ai più piccoli con un laboratorio di cucina dedicato ai bambini a cura del pastificio Luciana. Il temporary restaurant di domenica sarà di nuovo affidato alla maestria di Silvano Scalzini. Alle 16 riprenderanno i laboratori con la presentazione del primo gin al tartufo nero pregiato del maceratese frutto della collaborazione tra C&E Italian Distillery e l’Azienda Agricola Carassai Giordano, e un’esperienza diretta su come trovare il tartufo, a cura dell’Accademia Italiana del Tartufo e Rotorscio 37. A seguire un talk show sul tema “Tartufo e nutrizione” a cura di UNICAM e con la partecipazione de Il Doppiatore Marchigiano. Alle 19 “Aperitivo alla brace” con lo chef stellato Errico Recanati in collaborazione con Varnelli e di nuovo temporary restaurant con “La Pizza incontra il Tartufo”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche veri e propri tartufai, anzi tartufaie, e precisamente Erika Carassai e Cristina Pascoli che hanno portato tartufi bianchi, uncinati e nero pregiati riempiendo la sala della provincia dell’inconfondibile profumo di terra, bosco e magia.

Il programma del festival è consultabile sul sito www.leterredeltartufo.it