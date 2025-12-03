Nuove generazioni" è il tema della Giornata delle Marche giunta alla 21/a edizione: "Il tema dei giovani è fondamentale – osserva Acquaroli – deve essere considerato il punto centrale del nostro impegno. È fondamentale sostenerli nella loro sfida quotidiana, dallo studio alla professione, e creare le condizioni affinché possano realizzare le proprie aspettative, migliorare la qualità della vita e inserirsi pienamente nel contesto socio economico delle Marche".

Attraverso la Giornata delle Marche, aggiunge il presidente, "vogliamo affrontare uno dei principali obiettivi della legislatura: approfondire le questioni giovanili insieme a scuole, associazioni di categoria e istituzioni, affinché i giovani siano non solo ascoltati ma messi in condizione di poter realizzare nella nostra regione il loro percorso. Si tratta di una questione culturale, riconoscere il loro valore, in un'epoca difficile, come principali attori, i più capaci ad intercettare i cambiamenti, le nuove tecnologie e le sfide. Nell'era della globalizzazione, – conclude – la loro spinta, entusiasmo e competenze, sono fondamentali per mantenere la competitività della nostra economia e del nostro territorio".

Intanto l'annuncio: il Picchio d'oro a Sofia Raffaeli