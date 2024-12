Si celebra oggi la Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. Il ruolo fondamentale delle associazioni. Dal Centro Papa Giovanni di Ancona la storia di Raffaella tra i protagonisti della sfida del torrone con E'tv Marche.

In onda questa sera alle 20,45 sul canale 12, in streaming sul nostro sito internet, pagina Facebook e App, una trasmissione di approfondimento dedicata al tema della disabilità, per riflettere sul valore della diversità e sull'importanza di abbattere barriere fisiche, culturali e sociali “Accendi la luce della solidarietà”, in collaborazione con il Centro Papa Giovanni di Ancona