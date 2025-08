Un tre agosto autunnale nelle Marche. Come da previsioni del tempo, la Regione è sferzata da un’ondata di maltempo con piogge, grandinate, allagamenti e danni.

Problemi segnalati a Marcelli di Numana, zona già colpita nel passato recente dagli stessi problemi. Numerose le cantine allagate, con parcheggi e vie trasformate dalle piogge in torrenti. Inevitabili i danni e la rabbia dei residenti.

Situazione complessa anche a Osimo: in Via Aldo Moro alcune attività commerciali hanno subito allagamenti, con molta merce da buttare. L’area più in difficoltà in Via Guazzatore, dove la sede stradale è stata invasa da detriti di lavorazione. Presso l’Ospedale la situazione è tornata sotto controllo con piccoli allagamenti confinati alla sala d’aspetto ma che non hanno portato a locali evacuazioni come emerso in un primo tempo.

In aggiornamento