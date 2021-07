ANCONA – Sono 32 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore nelle Marche su 696 tamponi molecolari effettuati con un rapporto positivi testati del 4,5%. Anche oggi il maggior numero di casi si trova in provincia di Ascoli Piceno, 22. I contagi derivano dal cluster di San Benedetto del Tronto esploso in seguito a una festa in uno chalet in spiaggia e tra quelli finora individuati si iniziano ad accertare i primi casi di variante Delta. Anche a Fermo e Macerata ce ne sarebbero altri e hanno ormai superato quota 10 i “cluster familiari”.

Nel resto della regione sono emersi rispettivamente due casi positivi nelle provincie di Macerata, Ancona e Pesaro-Urbino, mentre solo un nuovo positivo è stato riscontrato nel fermano. Tre invece i nuovi contagi da fuori regioni.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), contatti in setting domestico (7 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (13 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 4 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di n.198 test antigenici effettuati e n.5 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 3%