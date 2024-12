Il Picchio d’oro delle Marche alla food blogger Benedetta Rossi e il Premio del Presidente all’allenatore Simone Vagnozzi coach del tennista Jannik Sinner attualmente numero uno al mondo.

Sono le onorificenze che l’11 dicembre a Fano (Pesaro Urbino) verranno consegnati dalla Regione in occasione della Giornata delle Marche si svolgerà al Teatro della Fortuna alle ore 16.30.

Si tratta di un riconoscimento a istituzioni e marchigiani che si sono distinti particolarmente in attività culturali, sociali, politiche, economiche, scientifiche e sportive. Un riconoscimento speciale verrà assegnato alla delegazione marchigiana Coni e Cip, più numerosa di sempre, che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi: L’invito alla Giornata delle Marche era stato loro rivolto dal presidente Acquaroli in occasione della conferenza stampa prima della partenza per i Giochi di Parigi.

La decisione sul Picchio d’oro è arrivata dalla apposita Commissione consiliare istituita per legge e composta da cinque consiglieri regionali nominati dal Consiglio Benedetta Rossi è una food blogger, scrittrice e conduttrice italiana nata a Porto San Giorgio (Fermo), nelle Marche. Nota al grande pubblico per il suo stile autentico e familiare, ha conquistato milioni di appassionati di cucina grazie alle sue ricette semplici e alla portata di tutti. Benedetta ha iniziato la sua carriera condividendo ricette sul suo blog “Fatto in casa da Benedetta”, avviato nel 2011, che in breve tempo è diventato uno dei più seguiti in Italia. Nell’ottobre scorso Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno ceduto la maggioranza di Fatto in casa da Benedetta, la società titolare dei diritti, degli asset social e della relativa library di contenuti, a Mondadori Media che ha acquisito il 51%.



Vagnozzi, ex tennista professionista, allenatore, è il coach insieme a Darren Cahill di Jannik Sinner. Nato a Ascoli Piceno, nelle Marche, Vagnozzi ha avuto una carriera da giocatore concentrata nel circuito Challenger, raggiungendo il suo best ranking Atp in singolare al numero 161 nel 2011. Dopo il ritiro dal tennis giocato, Vagnozzi si è dedicato alla carriera di allenatore, dove ha dimostrato grande competenza e capacità strategica. Ha lavorato con diversi tennisti italiani, tra cui Stefano Travaglia e Marco Cecchinato, contribuendo alla loro crescita e a successi significativi nel circuito ATP. Nel 2022 è stato scelto per entrare nello staff tecnico di Sinner, nel quale collabora con Cahill.