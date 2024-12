Sono le quattro richieste che 38 Associazioni marchigiane per la Vita indipendente hanno sottoposto ai capigruppo del Consiglio regionale in un incontro che si è svolto stamattina prima dell’avvio della seduta dell’Assemblea legislativa: aumento dei budget per i singoli progetti fino almeno a 18mila euro per una persona che ha bisogno di assistenza h24, rivalutazione di 401 progetti attivi, 270 di questi sono vecchi di sei anni, una nuova scala di rivalutazione dei bisogni assistenziali che valuti in maniera adeguata tutte le disabilità, riapertura del bando per far rientrare nuove persone, ci sono 180 persone in attesa”.

Il presidente del Consiglio Latini ha risposta dicendo che c’è grande attenzione alla questioni e volontà di portare avanti le risposte a tutte le esigenze, nei limiti degli aspetti economici e strutturali, la Giunta – ha rimarcato Latini – si sta muovendo per risolvere queste esigenze.