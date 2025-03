ASCOLI PICENO – Paura questa mattina per un gruppo di quattro escursionisti in difficoltà sul Monte Vettore. I quattro avevano chiesto aiuto nella mattinata odierna, perchè rimasti bloccati a causa del maltempo.



Immediata la risposta dalla Stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Speleologico Marche i cui tecnici sono stati impegnati nel loro recupero, nella zona della Bivacco Zilioli. Le due squadre dei soccorristori, sul posto anche i vigili del fuoco, hanno operato per ore con condizioni meteorologiche avverse; poca visibilità e vento forte in quota. Il gruppo degli escursionisti è stato raggiunto attorno alle 14:30 dai tecnici e hanno iniziato la discesa verso Forca di Presta.