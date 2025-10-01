Grande emozione per i ragazzi coinvolti nel progetto “Una vela per tutti” (quest’anno circa 30, ndr) che domenica 21 settembre si sono messi alla prova a bordo come un vero e proprio equipaggio, integrati ai team di regata.

4 le imbarcazioni coinvolte, che hanno ospitato questi ragazzi speciali che, dopo un percorso di crescita personale e di formazione, hanno dato il loro fondamentale contributo alla buona riuscita dell’impresa.

Una grande occasione per loro per affrontare la competizione e tutte le dinamiche emotive che ne derivano, superando i loro stessi limiti.

Le imbarcazioni impegnate in questa impresa sono state:

“Ringhio I” di Riccardo Refe

“Peverina Sprint” di Francesca De Palma

“Tsunami” della Polisportiva Solidalea

“Creatura” di Andrea Scalseggi

Doppia vittoria per questi team e i ragazzi di “Una vela per tutti”: tutte le imbarcazioni sono salite sul podio abbattendo stigmi e pregiudizi.

Il Lions Club Ancona Host, nell’ambito della sua attività volta a promuovere l’inclusione sociale delle persone fragili, ha partecipato alla sponsorizzazione delle magliette degli equipaggi.



“Una Vela per Tutti” è un progetto promosso e realizzato dall’Ancona Yacht Club, rivolto a ragazzi con difficoltà psichiche, alle rispettive figure di riferimento e agli operatori socio-sanitari. Il progetto è così strutturato: Formazione Operatori e Skipper, Corso Teorico-Pratico e Autonomia. Scopo di tale percorso è mettere in luce le risorse e le abilità dei ragazzi in un’ottica di integrazione e di crescita individuale in autonomia.

La barca è la protagonista di questa esperienza, un luogo che per le sue peculiarità quali, l’ambiente ristretto, il contatto con la natura, l’atmosfera di gruppo che si crea, ha il potere di stimolare maggiormente l’indipendenza. Un’esperienza unica, in cui si possono sperimentare attivamente la quotidianità e la vita a bordo.