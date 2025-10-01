Grande emozione per i ragazzi coinvolti nel progetto “Una vela per tutti” (quest’anno circa 30, ndr) che domenica 21 settembre si sono messi alla prova a bordo come un vero e proprio equipaggio, integrati ai team di regata.
4 le imbarcazioni coinvolte, che hanno ospitato questi ragazzi speciali che, dopo un percorso di crescita personale e di formazione, hanno dato il loro fondamentale contributo alla buona riuscita dell’impresa.
Una grande occasione per loro per affrontare la competizione e tutte le dinamiche emotive che ne derivano, superando i loro stessi limiti.
Le imbarcazioni impegnate in questa impresa sono state:
“Ringhio I” di Riccardo Refe
“Peverina Sprint” di Francesca De Palma
“Tsunami” della Polisportiva Solidalea
“Creatura” di Andrea Scalseggi
Doppia vittoria per questi team e i ragazzi di “Una vela per tutti”: tutte le imbarcazioni sono salite sul podio abbattendo stigmi e pregiudizi.
Il Lions Club Ancona Host, nell’ambito della sua attività volta a promuovere l’inclusione sociale delle persone fragili, ha partecipato alla sponsorizzazione delle magliette degli equipaggi.
“Una Vela per Tutti” è un progetto promosso e realizzato dall’Ancona Yacht Club, rivolto a ragazzi con difficoltà psichiche, alle rispettive figure di riferimento e agli operatori socio-sanitari. Il progetto è così strutturato: Formazione Operatori e Skipper, Corso Teorico-Pratico e Autonomia. Scopo di tale percorso è mettere in luce le risorse e le abilità dei ragazzi in un’ottica di integrazione e di crescita individuale in autonomia.
La barca è la protagonista di questa esperienza, un luogo che per le sue peculiarità quali, l’ambiente ristretto, il contatto con la natura, l’atmosfera di gruppo che si crea, ha il potere di stimolare maggiormente l’indipendenza. Un’esperienza unica, in cui si possono sperimentare attivamente la quotidianità e la vita a bordo.
- Il modulo “Formazione Operatori e Skipper” è finalizzato a creare un’equipe che condivida una stessa impostazione di lavoro in ambito psichiatrico e alla valorizzazione
delle specificità e qualità di ognuno. Questa prima fase ha l’obiettivo di far emergere ed affrontare le criticità presenti, di stimolare i partecipanti al lavoro di squadra in un
contesto piacevole e di proporre un nuovo scenario in cui portare avanti i progetti educativi in un’ottica bio-psico-sociale.
- Il modulo “Teorico-Pratico” è un vero e proprio corso velico, studiato appositamente a seconda del tipologia di utenza ed è svolto da istruttori abilitati, dove ragazzi e
operatori hanno appreso le nozioni base della navigazione. Questo permette ai partecipanti di sperimentarsi in maniera attiva e paritaria come equipaggio di una
imbarcazione, favorendo così spirito di gruppo e integrazione. Allo stesso tempo, permette di vivere un’importante esperienza di ricerca e conoscenza di sé in un percorso che
tiene conto delle peculiarità e delle risorse individuali.
- Nel modulo “Autonomia” i ragazzi fanno un percorso finalizzato all’acquisizione di competenze quali igiene personale, cura di se, riordino e pulizia degli ambienti,
organizzazione e preparazione dei pasti, sana alimentazione, pianificazione, gestione della giornata e appropriato stile di vita. A tal fine vengono coinvolte anche le famiglie e
le figure di riferimento con l’organizzazione di incontri multifamiliari periodici.
Durante l’intero percorso vengono utilizzate tecniche analitico-transazionali, training meta cognitivo, social skill training, psicoeducazione, team building, problem solving,
decision making e team working. Dal 2018 il progetto è stato ampliato grazie alla collaborazione con il Centro di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di
Ancona, l’ANPIS e al sostegno economico della Regione Marche, del Comune di Ancona, di Frittelli Maritime Group , SEA Ambiente SRL , Cimba Record , Martin Brando ,
Ste.Mi. Impianti, Novaflex e di tanti altri amici che contribuiscono alla realizzazione di questo ambizioso progetto.
Il progetto “Una Vela per tutti” dell’Ancona Yacht Club è tra i vincitori beneficiari del bando regionale nell’ambito del PR FESR Marche 2021/2027.