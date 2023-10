Una grande folla ha manifestato in piazza del Popolo a Pesaro contro l’ipotesi di realizzare una discarica a Riceci di Petriano.

Una scelta fatta da Marche Multiservizi, società pubblica-privata che gestisce i rifiuti e l’acqua, insieme ad una società di San Marino che fa capo al patron della Cartiera Ciacci Ambrogio Rossini.

L’iter autorizzativo è ancora in corso, il progetto però è pronto e prevede l’accoglimento di 5 milioni di metri cubi di rifiuti industriali non pericolosi in un anfiteatro naturale con vista su Urbino dove venne girato il famoso spot sulle Marche infinite con Dustin Hoffaman.

Oggi varie associazioni e cittadini sono scesi in piazza per dire “no alla discarica”, chiedendo alle forze politiche ad essere al loro fianco in maniera concreta. Megafoni, slogan, striscioni contro la decisione di Marche Multiservizi “che non ha voluto mai un confronto con i cittadini” ha detto Andrea Torcoletti dell’associazione DiversaMente che ha organizzato l’appuntamento a Pesaro. Era presente anche l’ex consigliere regionale Gianluca Carrabs dei Verdi, che hanno annunciato un’interrogazione parlamentare. Nessun politico ha preso la parola perché non ci sono stati inviti dagli organizzatori.

I soci pubblici di Marche Multiservizi, a cominciare dal Comune di Pesaro, hanno escluso il via libera alla discarica di Riceci. Il socio privato, Hera, benché in minoranza, ha invece cercato di non abbandonare il progetto, chiedendo all’assemblea dei sindaci se possono esserci comuni interessati ad ospitarla. Ma nessuno si è fatto avanti.