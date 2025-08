C’è solo un capitano. Anzi, a volte ce ne sono di più, perché ogni tifoso ha il cuore che batte per il proprio eroe. Uno come Tacchinardi, bandiera della Juve, di cuori ne ha scaldati tanti. Sarà lui l’ospite d’eccezione venerdì 1 agosto alle ore 21:30 in “Piazza delle Monnighette”, in occasione della presentazione dell’ultimo volume di Michele Grilli “Capitani da ’90”.

Il libro, dedicato ai più grandi capitani di Serie A e B degli Anni ’90, fa seguito al precedente volume “Un Capitano, c’è solo Un Capitano”, dedicato invece ai protagonisti degli Anni ’80, e vuole essere un omaggio a 20 capitani e bandiere che nell’ultimo decennio del secolo hanno dato lustro alle rispettive società.

Tacchinardi, oggi apprezzato opinionista televisivo, e grandissima bandiera della Juventus con oltre 260 presenze in maglia bianconera, si aggiunge agli ospiti già annunciati Guido Di Fabio, ex capitano di Fermana, Castel di angro, Piacenza, Messina e Sambenedettese su tutte, Marco Strappini e Kevin Trudo

Cresciuto nelle giovanili del Pergocrema, la squadra della sua città, Crema, si è trasferito da giovanissimo con l’Atalanta, debuttando in Serie A nella stagione 1992/93. Passato alla Juventus nel torneo 1994/95, ha indossato la maglia bianconera per ben 11 anni, prima di accasarsi al Villareal e successivamente al Brescia, dove ha chiuso la carriera nel 2008. 13 invece, le presenze con la maglia della Nazionale.

Questi i 20 protagonisti del volume: Gabriel Omar Batistuta, Giuseppe Bergomi, Roberto Biffi, Stefano Bonometti, Alessandro Calori, Antonio Conte, Roberto Cravero, Maurizio D’Angelo, Ciro Ferrara, Massimo Gadda, Simone Giacchetta, Giuseppe Giannini, Giovanni Lopez, Paolo Maldini, Lorenzo Minotti, Roberto Paci, Adriano Piraccini, Gianluca Signorini, Glenn Peter Stromberg e Renato Villa.

Il libro ha la Prefazione della bandiera del Genoa, Gennaro Ruotolo, recordman di presenze in maglia rossoblù, ed è già stato presentato a Febbraio nella prestigiosa cornice del “Museo del Genoa”.