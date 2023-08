ANCONA – “Abbiamo a disposizione risorse importanti, quasi 74 milioni di euro in 3 anni, per la non autosufficienza che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ci ha destinato. Le linee di intervento principali sono tre: anziani non autosufficienti, disabilità gravissima e vita indipendente.”

A fare l’annuncio è l’assessore regionale ai Servizi Sociali Filippo Saltamartini al termine della settimanale seduta di Giunta in cui sono state trasmesse, per il relativo parere, alla Commissione Consiliare e al CAL, le Linee attuative regionali per la non autosufficienza 2022-2024.

Le risorse saranno così ripartite: € 23.006.000 per il 2022, € 24.879.000 per il 2023, € 26.231.000 per il 2024 di cui €400.000 per “Vita Indipendente” per ciascuna annualità. Gli interventi riguarderanno: Assegno di cura e Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per anziani non autosufficienti, contributi per la disabilità gravissima, soluzioni abitative (coabitazione solidale di persone anziane, reti di prossimità, domotica e tecnologie per telesoccorso e teleassistenza), servizi sociali di Sollievo (pronto intervento per le emergenze temporanee con personale qualificato, sostituzione degli assistenti familiari per ferie, malattia e maternità, e simili), assunzione di operatori sociali destinati al rafforzamento dei PUA, I Punti Unici di Accesso per la presa in carico delle persone con disabili e Vita Indipendente.

Il progetto Vita Indipendente, cofinanziato dalla Regione con ulteriori 100 mila euro l’anno, consente di attivare progetti per le persone affette da disabilità per far raggiungere loro maggiore autonomia: gli ATS potranno avviare progetti per nuovi beneficiari a partire da quest’anno.

“La programmazione delle risorse per gli anziani non autosufficienti – conclude Saltamartini – ha dato continuità agli interventi già in atto, prevedendo anche un aumento di risorse (da 9 milioni dell’annualità precedente a 10milioni attuali). Sono state attivate anche nuove progettualità, come le soluzioni abitative e i servizi sociali di sollievo per i quali sono state programmate risorse che assicurino un primo inizio. Inoltre per la vita indipendente viene finanziata, anche con fondi regionali, l’assunzione di un assistente per 422 beneficiari per un impegno di 3,7 milioni per il 2023, che diventeranno 4 milioni nel 2024”.