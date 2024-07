Offerte parziali, almeno tre, da mettere insieme. Anzi, "da aggregare". Ecco il responso dell'avviso pubblico emesso dal Comune per costituire una squadra di calcio in rappresentanza della città. Un'altra giornata di passione a tinte biancorosse. A Palazzo del Popolo si continua a lavorare per individuare altri imprenditori che possano sostenere il progetto Us Ancona. Domani la giornata decisiva.