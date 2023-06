ANCONA – Furto nella notte, per un valore di diverse migliaia di euro, in una tabaccheria del quartiere del Piano, ad Ancona.

I ladri hanno aperto un buco nel muro, passando dal condominio che confina con il negozio che si trova in Corso Carlo Alberto.

La tabaccheria derubata è quella di Massimo Angelini, al civico 57. È stato il titolare ad accorgersi, questa mattina, aprendo l’attività: ha trovato tutto in disordine e il buco, grande quanto basta per farci passare una persona esile.



Le telecamere interne del tabacchi hanno ripreso un soggetto di piccola statura, tutto vestito di scuro, che si calava dal buco. Si ipotizza la presenza anche di altri complici che lo avrebbero aiutato. Il colpo è stato messo a segno dopo le 3. Gli abitanti della palazzina, dalle prime informazione, non avrebbero sentito nulla. Rubati gratta e vinci, sigarette e il fondo cassa tenuto per dare i resti ai clienti.

Angelini ha chiamato la polizia e sul posto è intervenuta la Scientifica per i rilievi. Gli investigatori hanno acquisito i filmati di video sorveglianza. Si cerca una banda di professionisti.