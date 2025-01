ANCONA – I lavoratori marchigiani della Beko in presidio sotto la sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma in occasione del nuovo tavolo di confronto alla presenza di azienda, organizzazioni sindacali ed enti locali. Oltre ai lavoratori, anche i rappresentanti sindacali, il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo.

Al centro della discussione del tavolo, al quale partecipa anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il Piano industriale presentato nel novembre del 2024 dalla newco controllata al 75% dai turchi di Arcelik e al 25% dagli americani di Whirlpool. L’impatto per le Marche è importante e prevede per Fabriano quasi 400 esuberi tra operai (66 a Melano), impiegati e dirigenti (circa 300 su quasi 550 totali, tra ridimensionamento degli uffici regionali e chiusura dell’unità di Ricerca e Sviluppo), ai quali si aggiungono i circa 320 a Comunanza (Ascoli Piceno) per la chiusura dello stabilimento entro il 2025.

“L’azienda ritiri il piano industriale e ne presenti uno radicalmente diverso. Il Governo deve intervenire con strumenti concreti a garanzia degli stabilimenti e delle sedi delle Beko, dell’occupazione e anche di tutto il settore”, ha commentato Pierpaolo Pullini, componente della segreteria provinciale della Fiom, nonché responsabile del distretto produttivo di Fabriano.

Il ministro Urso

“Ci impegneremo affinché nessuno venga lasciato indietro, nemmeno in questa fase di crisi del settore. Chiediamo a Beko di farsi carico con noi della transizione, individuando con i sindacati e il ministero del Lavoro gli strumenti più adeguati per garantire tutti gli occupati. Chiediamo alla proprietà un nuovo piano industriale con almeno 300 milioni di investimenti. Tutti gli stabilimenti dovranno rimanere produttivi. Proprio per questo il sito di Comunanza, uno dei principali poli italiani dell’elettrodomestico, dovrà continuare a essere motore produttivo e occupazionale del territorio marchigiano”.

La Schlein al presidio dei lavoratori

“Vogliamo risposte concrete, vogliamo un piano industriale serio e vogliamo il ritiro di licenziamenti e chiusure”, dice la segretaria del Pd Elly Schlein