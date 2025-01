ANCONA – Procede il viaggio della Ocean Viking verso il porto di Ancona, l’arrivo è previsto per il pomeriggio di venerdì 31 gennaio. La Ong SOS Mediterranee ha comunicato che la bimba di 7 anni che era stata rianimata a bordo non ce l’ha fatta.

“Dopo quarantacinque minuti di massaggio cardiaco da parte del nostro team medico, la piccola era stata evacuata d’urgenza a Malta con la madre e la sorella. Questa tragedia ha profondamente scosso il nostro team a bordo e tutta la nostra organizzazione. In questo momento di lutto, esprimiamo la nostra più sentita vicinanza e solidarietà alla famiglia. Questa ennesima vita spezzata è il risultato diretto di decisioni politiche che ostacolano i soccorsi e condannano le persone alla morte in mare”.

La nave della Sos Mediterranee ricorda come “nelle prime ore della giornata di martedì era avvenuto un primo soccorso in mare: 22 persone sono state portate in salvo a seguito di una segnalazione di soccorso di Alarm Phone. Successivamente, i nostri team hanno salvato altre 92 persone, inclusa la bambina poi deceduta nella notte, da due imbarcazioni in difficoltà nella regione di ricerca e salvataggio maltese”.

I 111 sopravvissuti provengono principalmente da Pakistan, Siria e Bangladesh, sono fuggite dalla Libia. A bordo vi sono anche 10 minori con famigliari. I naufraghi, una volta raggiunto il porto e dopo tutti gli accertamenti, verranno destinati: 56 in Piemonte e 55 nelle strutture marchigiane mentre solo 15 rimarranno in provincia di Ancona.