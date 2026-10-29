Dopo 30 anni cambio al vertice del Movimento Turismo del Vino delle Marche. L’avvicendamento nel ruolo di presidente riguarda l’uscente Serenella Moroder a cui succede il figlio Mattia. Ma a rinnovarsi è anche l’intero consiglio di amministrazione

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