MACERATA – In fiamme i capannone di un’azienda a Piediripa. L’allarme è scattato poco prima delle 16 in via Annibali nell’azienda dei fratelli Angeletti, specializzata in porcellane, articoli regalo, cristallerie, casalinghi, forniture alberghiere e bar.

Sul posto per spegnere il rogo quattro mezzi dei vigili del fuoco. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e della polizia locale. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato l’incendio.

Il comune intanto ha attivato il Coc (Centro Operativo Comunale), sono state evacuate diverse famiglie. È stata disposta, inoltre, la chiusura di un tratto di via Annibali (dalla rotonda in zona San Claudio fino alla rotonda del bar Torquati con traffico deviato verso la zona industriale).

Ai residenti della zona si raccomanda di chiudere le finestre e spegnere i climatizzatori a causa della densa colonna di fumo che sta interessando tutta l’area.