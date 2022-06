PESARO – Si è spento all’età di 84 anni l’imprenditore pesarese Marcello Berloni. Malato da tempo, si è spento oggi intorno alle 12 all’Ospedale di Pesaro.



Insieme al fratello Antonio aveva fondato all’inizio degli anni ’60 la Berloni cucine, un marchio storico che fino a metà degli anni 2000 ha rappresentato un punto di riferimento nazionale del mobile, portando in giro per il mondo il nome di Pesaro.



Poi la crisi, il concordato, la lotta per rimanere in piedi con soci orientali e il passaggio della proprietà ad una cordata taiwanese, nel tentativo di continuare fino all’ultimo a salvare i propri dipendenti.