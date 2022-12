È morto la mattina di Natale all’ospedale regionale di Torrette Giorgio Mariotti, l’ex imprenditore 64enne, costretto a letto da una malattia neurodegenerativa progressiva incurabile. Le sue condizioni di salute, già molto precarie, erano precipitate nelle ultime settimane, fino al tragico epilogo.



Sua moglie Morena Santi, anche lei malata, stava combattendo una strenua battaglia per conservare l’abitazione di famiglia a Falconara Marittima, dove la coppia viveva da anni: la metà dell’abitazione di proprietà di Mariotti era andata all’asta in seguito al fallimento dell’impresa di famiglia, nel 2013, e la donna stava cercando di acquistare la quota del marito.



Morena, come vi avevamo raccontato anche noi, aveva lanciato anche un appello per restare nella casa dove con il marito aveva sempre vissuto.

La petizione https://www.change.org/p/al-presidente-della-regione-marche-e-al-sindaco-di-falconara-marittima-una-situazione-di-vita-disperata?recruiter=1253480249&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_32356149_it-IT%3A4&recruited_by_id=a3148690-8dd3-11ec-8f46-0920cbb68f15