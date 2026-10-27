Da un lato le dimissioni di Enrico Crucianelli dalla guida della Crucianelli Rest Edile di Tolentino, coinvolta nell’inchiesta sulle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nella ricostruzione post-sisma. Dopo l’arresto dell’imprenditore, è stato nominato Luca Mira, già presidente dell’Apm di Macerata. Dall’altro, giovedì, l’incontro richiesto dal commissario Guido Castelli con l’Unità di missione antimafia del Ministero dell’Interno. Al centro, il futuro di circa 400 cantieri privati in corso, per i quali si teme uno stop ai lavori.