A dieci anni dal terremoto che nel 2016 ha colpito il Centro Italia, la Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno ha ospitato una giornata di studi dedicata alla ricostruzione, alla sicurezza e ai nuovi modelli di gestione del patrimonio culturale nelle aree interessate dal sisma, con l’incontro intitolato “Il post-terremoto come opportunità per ripensare i musei”.

L’iniziativa è stata organizzata dal Sistema Museale Piceno e dal BIM Tronto insieme al Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016, nell’ambito del Festival dell’Appennino, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Marche, di ICOM Italia, del Coordinamento regionale Marche di ICOM Italia e della Fondazione Marche Cultura.