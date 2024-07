ANCONA – Non ce l’ha fatta Paolo Gabbiani, il 50 enne rimasto vittima di un incidente sul lavoro in un cantiere edile del capoluogo marchigiano quattro giorni fa.



L’uomo era stato travolto da un carico sospeso di travi in legno, in un cantiere in via Marconi. Trasportato d’urgenza in ospedale, era stato ricoverato in Terapia intensiva con prognosi riservata.



Poche ore fa purtroppo la notizia della sua morte, troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. L'uomo lascia la moglie e tre figli giovani, che lo attendevano a casa. La salma di è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gabbiani, residente a Brescia.