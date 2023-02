Grande successo di visitatori allo stand della Regione Marche presso la fiera turistica F.re.e Di Monaco di Baviera. Oltre all’offerta turistica, quest’anno è stata proposta anche l’offerta enogastronomia della Regione che, da Nord a Sud, annovera un paniere di prodotti tipici di assoluta eccellenza. Direttamente al pubblico, e agli stessi espositori ed organizzatori dell’evento, sono state preparate ed offerte le famose olive ascolane, i cremini all’Anisetta Meletti, i ravioli di castagna di Acquasanta Terme, le crostate farcite con marmellate di mele rosa, i tarallucci alle mandorle e i funghetti teneri di Offida. Ed ancora il ciaiuscolo di Montalto delle Marche, i salumi di Moresco, i maccheroncini di Campofilone, gli oli extra vergine del Piceno e di Cartoceto, i formaggi dei Sibillini.

Tutte le degustazioni sono state sapientemente abbinate a vini rossi come: Lacrima di Morro d’Alba, Rosso Piceno Superiore e bianchi come Passerina e Pecorino di Offida e Verdicchio di Matelica.

Sono anche stati serviti gustosi caffè della torrefazione artigianale Tama di Ascoli Piceno, l’Anisetta Meletti, l’anice alla mela rosa di Castignano della ditta Terra dei Calanchi, il caffè del marinaio ed il vino cotto. Il tutto ottimamente cucinato e servito dall’associazione Accademia del Gusto, che ha collaborato con l’Ente Fiera di Monaco e con varie aziende marchigiane che gratuitamente hanno fornito i prodotti tipici da trattare.

Per questo si ringraziano le aziende: Marcozzi, Forno Porrà e De Dominicis, le cantine Tenuta la Riserva e Mecella Enzo, Agorà, Fratoni, Natura Più Snc, Gourmet d’Italia, Rossi, Eccellenze Ascolane, Tama, Caseificio la Sibilla, Terre dei Calanchi.

Oggi hanno visitato lo Stand delle Regione anche il Presidente della Camera di commercio Italo-Tedesca, dott.ssa Andretta Annamaria, ed il Direttore dell’ Ente fiera Monaco per l’Italia Dr. Daniele ed entrambi hanno confermato che, grazie all’impegno congiunto del dottor Marco Bruschini, direttore Atim per la Regione Marche, e del Presidente Gino Sabatini per la Camera di Commercio delle Marche, si organizzerà a breve un evento di grande rilievo turistico ed enogastronomico direttamente a Monaco, in una location prestigiosa, tutto dedicato alle imprese delle Marche. L’evento avrà il compito di promuovere l’incoming turistico da un lato e l’export dell’agroalimentare dall’altro, visti i recenti voli diretti Ancona – Monaco operati dalla compagnia aerea Lufthansa.