ANCONA – Aggressione a un controllore questa mattina, intorno alle 8, a bordo della linea 44 di Conerobus ad Ancona. Un passeggero che, secondo le prime informazioni, non risultava in regola con il titolo di viaggio ha iniziato a inveire contro gli operatori e ha spintonato uno di loro, facendolo cadere a terra. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine. La persona coinvolta è stata identificata, mentre il controllore è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso per accertamenti . Conerobus esprime la propria vicinanza al lavoratore coinvolto e sta inoltre provvedendo a verificare le immagini registrate dalle videocamere installate a bordo del mezzo.